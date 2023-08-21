Власти обещают больше прямых рейсов из «Победилова»

Правда, точной даты нет. Фото: kirovreg.ru

Рейсов из аэропорта «Победилово» станет больше. Причем прямых.

О планах по расширению «географии» рассказал губернатор Соколов. Ранее, пусть и с опозданием в несколько недель от обещанной даты, появился рейс Киров - Казань. Тогда глава региона в соцсетях спросил, куда бы кировчане еще полетели.

- География – вся страна, - кратко подытожил опрос Александр Валентинович. - Но есть города, куда люди больше хотят летать.

Кировчане в комментариях предлагали Калининград, Самару и другие города. Одним из самых «залайканных» стало предложение запустить самолет до Сидоровки, куда трудно доехать обычным путем.

Зампреду Жердеву и минтранспорта поручили проанализировать приоритетные направления (не Сидоровку).