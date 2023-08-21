Уже 30 проектов кировчан реализовали по «Городу добрых соседей»

Инициативы нужно реализовать до конца года Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

50 миллионов рублей - грантовый фонд конкурса «Город добрых соседей», реализующегося с 2023 года.

На конкурс подавали более 200 заявок, победили 122 проекта, - рассказали на понедельничной планерке в правительстве Кировской области. Чуть больше проектов-победителей было по событийному направлению, чуть меньше - по благоустройству.

30 проектов уже реализовано: в разных микрорайонах благоустроены территории, обновлены памятники, восстановлены культурные объекты, по городу прошел «поющий автобус» и юбилейный троллейбусный маршрут.

На следующий год «Город добрых соседей» тоже запланирован. Власти уже готовят положение нового конкурса.

А губернатор Соколов, напомним, хочет сделать в Кирове одноименный межрегиональный фестиваль.