Кости двоих: при раскопках для газификации в райцентре нашли останки

Работы пока остановлены Фото: Анна МАМАЕВА

В Котельниче нашли человеческие останки.

Бригада, специализирующаяся на газификации, работала в одном из котлованов (перекресток улиц Советской и Ленина). На глубине в несколько метров найдены кости, им может быть более ста лет, - пишет «Типичный Котельнич» со ссылкой на очевидцев. Речь может идти о двух скелетах.

На месте работала полиция. Ожидается, что в понедельник, 21 августа, прибудут эксперты из Кирова.

Котельничане в комментариях пишут, что примерно на том участке много лет назад располагалось захоронение при храме.

Представители кировского «Газпрома» в соцсетях пишут, что дальнейшие работы остановлены до установления всех обстоятельств.

В Кирове, напомним, не так давно копали на территории, пограничной с бывшим Ахтырским кладбищем: перед постройкой корпуса больницы нужно было убедиться, что тут нет захоронений.