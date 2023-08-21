Кости двоих: при раскопках для газификации в райцентре нашли останки

Работы пока остановлены
Фото: Анна МАМАЕВА
В Котельниче нашли человеческие останки.
Бригада, специализирующаяся на газификации, работала в одном из котлованов (перекресток улиц Советской и Ленина). На глубине в несколько метров найдены кости, им может быть более ста лет, - пишет «Типичный Котельнич» со ссылкой на очевидцев. Речь может идти о двух скелетах.
На месте работала полиция. Ожидается, что в понедельник, 21 августа, прибудут эксперты из Кирова.
Котельничане в комментариях пишут, что примерно на том участке много лет назад располагалось захоронение при храме.
Представители кировского «Газпрома» в соцсетях пишут, что дальнейшие работы остановлены до установления всех обстоятельств.
В Кирове, напомним, не так давно копали на территории, пограничной с бывшим Ахтырским кладбищем: перед постройкой корпуса больницы нужно было убедиться, что тут нет захоронений.