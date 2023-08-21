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НовостиОбщество21 августа 2023 9:32

Покровительство по службе: сотрудницу больницы подозревают в получении взяток на миллион рублей

Сотрудницу Оричевской районной больницы подозревают в получении взяток на миллион рублей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
По версии следствия, деньги женщина получала за покровительство и попустительство по службе

По версии следствия, деньги женщина получала за покровительство и попустительство по службе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области сотрудницу больницу подозревают в получении взяток на сумму более одного миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии ведомства, деньги за покровительство по службе получала начальница юридического отдела Оричевской центральной районной больницы. Предположительно, женщине поступали средства от представителей обществ с ограниченной ответственностью.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Напомним, что на минстрой и мэрию Кирова завели дело из-за нерасселенных аварийных домов. Пострадать могли 1 422 человека.