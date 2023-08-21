Зону за «Алыми парусами» обещают благоустроить

Точная дата преобразований не названа. Фото: Антон МАМАЕВ

Территория за жилым комплексом «Алые паруса» в центре Кирова будет благоустроена. К проекту должны подключить экологов и общественных экспертов.

По словам губернатора Соколова, зеленая зона должна быть сохранена: Киров - «красивый, зеленый» город, и в этом его преимущество. Благоустройство требует сноса старых деревьев, но на их месте должны появиться новые.

Проект также предлагают обсудить с местными жителями.

Параллельно разбивают новую зеленую зону по улице Казанской, на месте снесенного дома. Это будет сквер семьи.