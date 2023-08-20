На безопасность кировских центров соцобслуживания потратят 8,5 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На установку систем безопасности центров социального обслуживания населения в Кировской области планируют потратить 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В центрах социального обслуживания и домах-интернатах устанавливают видеонаблюдение и кнопки тревожной сигнализации. На этих объектах также модернизируют ограждения. С персоналом регулярно проводят инструктажи по отработке действий в чрезвычайной ситуации.

– В 2023 году на установку и обновление систем безопасности запланировано более 8,5 млн рублей, – сообщила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.

По ее словам, эти работы проведут в 18 учреждениях. Министр подчеркнула, что в регионе продолжат усиливать антитеррористическую защищенность.

Так, в Русско-Турекском доме-интернате установлено видеонаблюдение и произведен монтаж ограждения на общую сумму более 1 млн рублей. Разработка проектной документации для внутреннего пожарного водопровода на сумму более 50 тысяч рублей сделана для Омутнинского комплексного центра. Монтаж охранной сигнализации выполнен в комплексном центре социального обслуживания в Унинском районе.

Одним из последних реализованных проектов стала установка автоматических откатных ворот и калитки в комплексном центре социального обслуживания в Слободском районе. На пункт охраны выведена точка видеонаблюдения. На закупку и установку оборудования потрачено в общей сложности 320 тысяч рублей.