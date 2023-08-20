Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 августа 2023 14:16

Кировчанин ранил ножом молодого человека: его задержали

Росгвардейцы задержали кировчанина, ранившего ножом человека
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

В Кирове задержали местного жителя, который ранил ножом молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Олега Кошевого. Во время ссоры молодого человека ранили ножом в грудную клетку. На место прибыли росгвардейцы.

– К стражам правопорядка обратился гражданин, который пояснил, что во время ссоры мужчина, проживающий в этом доме, ударил его приятеля ножом, – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, схожего по приметам. Кроме того, силовики вызвали скорую пострадавшему. Злоумышленника передали полицейским.