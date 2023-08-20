Кировчанин ранил ножом молодого человека: его задержали

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

В Кирове задержали местного жителя, который ранил ножом молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Олега Кошевого. Во время ссоры молодого человека ранили ножом в грудную клетку. На место прибыли росгвардейцы.

– К стражам правопорядка обратился гражданин, который пояснил, что во время ссоры мужчина, проживающий в этом доме, ударил его приятеля ножом, – говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, схожего по приметам. Кроме того, силовики вызвали скорую пострадавшему. Злоумышленника передали полицейским.