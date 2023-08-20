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НовостиОбщество20 августа 2023 13:38

В Кировской области проведут педагогические десанты

Этим займется Институт развития образования
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области проведут педагогические десанты

В Кировской области проведут педагогические десанты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области планируют провести педагогические десанты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во вторник, 22 августа, в Кирове состоится Областное педагогическое совещание. Там будут обсуждать изменения в законодательстве, а также нововведения в сфере образования, которые вступают в силу с 1 сентября. Кроме того, в рамках мероприятия наградят педагогов.

Для оказания методической помощи и поддержки учителей Институт развития образования направит в муниципалитеты «педагогические десанты». Они будут информировать о самых актуальных тенденциях современной системы образования. Планируется, что до конца месяца сотрудники института побывают более чем в 20 муниципалитетах.