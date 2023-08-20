В Кировской области опрокинулась фура: пострадал 10-летний пассажир

Фото: управление ГИБДД по Кировской области

В воскресенье, 20 августа, в Юрьянском районе опрокинулась фура Scania, в результате чего пострадал 10-летний пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла около 13.00. Scania с полуприцепом ехала по федеральной трассе «Вятка». На 424 километре фура съехала с дороги в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир грузовика. Какие именно травмы получил мальчик, не сообщается. По факту инцидента полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.