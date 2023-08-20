Молодые кировчане могут получить гранты до 1 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Стартовал конкурс Росмолодежи с размером грантов до 1 млн рублей, в нем могут принять участие жители Кировской области в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс «Росмолодежь.Гранты 2 сезон» проводится в заочном формате. Гранты можно будет получить на реализацию проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, развитие ее творческих способностей и повышение гражданской активности.

В первом сезоне победили 15 кировских проектов. Их авторы получили в общей сложности более 7 млн рублей. В нынешнем сезоне представлено 18 номинаций. Речь, в частности, идет о содействии занятости молодежи, развитии малых территорий, творчестве, культуре и спорте. Подать заявки можно до 24 сентября на сайте ФГАИС «Молодежь России».