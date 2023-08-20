В Кирове создадут креативный этнокластер Вятского края

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На базе Областного Дома народного творчества в Кирове планируют создать креативный этнокластер Вятского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя областного правительства Светлана Шумайлова.

По ее словам, в рамках проекта пройдет слет молодых лидеров креативных индустрий. Это мероприятие состоится в сентябре на базе Вятского колледжа культуры. В октябре в ОДНТ откроются семь тематических мастерских.

– Центральным событием станет этношоу национальных творческих коллективов, – отметила вице-премьер.

Шумайлова рассказала, что в Кирове откроется интерактивная выставка «Культура народов России в играх и куклах». На этом мероприятии можно будет не только посмотреть на работы мастеров декоративно-прикладного творчества, но и поиграть с экспонатами.