На стадионе в Кирове прогремел взрыв: пострадал мужчина

Пострадавшего опросят полицейские Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В результате взрыва, который в субботу, 19 августа, прогремел на стадионе ВятСШОР в Кирове, пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент произошел после футбольного матча между кировским «Динамо» и командой «Тверь». Игра закончилась со счетом 2:0. В матче победили кировские футболисты. За забором стадиона у мужчины в руках взорвалась петарда. В результате житель областной столицы получил травму руки. Пострадавшего увезли в больницу. Как передает портал «Свойкировский.рф», пациента опросят полицейские.