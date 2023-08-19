В Кировской области вторую неделю ищут 47-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Афанасьевском районе вторую неделю ищут Орехов Сергей Александрович 1975 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина живет в деревне Андриенки. Последний раз жителя Афанасьевского района видели 8 августа. С тех пор местонахождение мужчины остается неизвестным. Рост пропавшего – 170 сантиметров, он худощавого телосложения с короткими седыми волосами. Он был одет в синие джинсы, серую футболку и черные кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.