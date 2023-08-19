В Кировской области 518 человек прошли бесплатное профобучение

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Более 500 жителей Кировской области прошли бесплатное обучение по национальному проекту «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

У молодежи появилась возможность бесплатного профессионального обучения и повышения квалификации. В 2023 году заявки на участие в программе профессиональной переподготовки подали 861 человек. 293 из них начали учиться, а 113 уже работают по новой специальности.

– Всего с начала реализации программы новую специальность получили 518 человек, – отметили в правительстве.

В общей сложности жителям доступно более 100 направлений обучения. В основном молодые люди выбирают логопедию, клиническую психологию, HR-аналитику, делопроизводство, социальное предпринимательство и управление социальными проектами.

Участниками нацпроекта «Демография» из числа молодежи в возрасте до 35 лет могут стать следующие категории граждан:

Ознакомиться с условиями участия в программе и подать заявку можно на портале «Работа России» по ссылке.