В Кирове прошел рок-фестиваль памяти Виктора Цоя

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 19 августа, в Кирове прошел рок-фестиваль памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Свободный микрофон работал около Дома Витберга. Исполнить песни Цоя мог любой желающий. В мероприятии принял участие кировский губернатор Александр Соколов. По его мнению, песни лидера «Кино» будут актуальными всегда.

Неподалеку проходил фестиваль «Дай лапу», направленный на поддержку бездомных животных. Горожане могли взять в свою семью бездомных кошек и собак, получить консультацию по уходу за питомцами, а также принять участие в мастер-классах и благотворительных ярмарках. Там же отмечали Яблочный Спас. В семь вечера в парке «Аполло» выступит группа из Орлова. Позже состоится выступление трибьют-группы «Виктор» из Санкт-Петербурга.