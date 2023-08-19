В Кирове прошел фестиваль в поддержку бездомных животных

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 19 августа, в Кирове прошел фестиваль «Дай лапу», направленный на поддержку бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фестиваль был приурочен ко Дню бездомных животных. Это мероприятие прошло на пешеходной Спасской. Начальник управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин отметил, что фестиваль помогает воспитывать в детях доброту и гуманное отношение ко всему живому. Чиновник рассказал людям, пришедшим на это мероприятие, о требованиях и правилах содержания и выгула кошек и собак.

В ходе фестиваля кировчане могли взять в свою семью бездомных кошек и собак, получить консультацию по уходу за питомцами, а также принять участие в мастер-классах и благотворительных ярмарках.

– Специалисты управления ветеринарии представили на мероприятии выставку экспонатов музея ветеринарии Кировской области, – говорится в сообщении.