В Кировской области ищут пропавшего 70-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Омутнинском районе ищут пропавшего Юрия Изосимовича Пешкова 1953 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина – житель пгт Восточный. Он пропал в пятницу, 18 августа. С тех пор местонахождение мужчины остается неизвестным. Рост пропавшего – 175 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами. Мужчина был одет в брюки цвета хаки, зеленую рубашку, черные полуботинки и серо-голубую кепку. Тех, кому что-либо известно о местонахождении жителя Кировской области, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (912) 733-24-18 или 112.