Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области пройдут «гриновские дни», посвященные дню рождения писателя-романтика Александра Грина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду, 23 августа, отмечается 143-й день рождения писателя-романтика Александра Грина. В учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия. Так, 19 августа в Музее Грина в 14.00 и 16.00 пройдет экскурсия по новой выставке «Сто лет под «Алыми парусами». Посетителям расскажут об истории создания знаменитой повести, а также о тех, кто стал прообразом юной Ассоль: сестре писателя Варваре Гриневской, его музах Вере Абрамовой и Нине Мироновой.

В день рождения писателя в Кировской областной библиотеке для детей и юношества имени Грина состоится церемония вручения литературной премии губернатора Кировской области в номинации «премия имени Александра Степановича Грина». Мероприятие начнется в 11.00.

В это же время в музее Грина состоится экскурсия «Школа жизни Александра Грина», в 13.00 часов пройдет литературная викторина «А.С. Грин и Вятка» (6+), где все участники смогут проверить, насколько они знают гриновские места нашего города, связанные с детством писателя, а также познакомиться с самыми известными героями Грина.

В 15:00 у музея Грина состоится торжественное открытие литературного дворика «Алые паруса». Проект реализован в рамках конкурса «Город добрых соседей» в преддверии 650-летия города Кирова. В церемонии открытия примут участие известные вятские писатели, члены Кировского отделения Союза писателей России и лауреаты Российской и областной литературных премий имени А.С. Грина.

23 августа в 17:00 в библиотеке им. А. С. Грина состоится встреча с лауреатами литературной премии имени Александра Грина. В Большом зале библиотеки читатели познакомятся с российскими писателями, узнают больше об их творчестве и смогут задать свои вопросы авторам. Во встрече примут участие лауреаты премии разных лет, в их числе Александр Кердан (лауреат 2007 г.), Ирина Краева (Пуля) (лауреат 2015 г.), Елена Наумова (лауреат 2022 г.).

Празднование дня рождения писателя также состоится в библиотеке имени Герцена, сообщили в министерстве культуры Кировской области. В честь дня рождения Александра Грина здесь пройдут «Дни романтики». В течение дня гостей праздника ждут разнообразные тематические мероприятия:

— Акция «Слушаем произведения Тамары Копаневой, лауреата губернаторской литературной премии имени Александра Грина». Событие приурочено к Году педагога и наставника в России.

— Концерт музыканта и автора песен Константина Юдичева. Начало в 18:00 (Конференц-зал).

— Музыкальный перформанс с участием известных рок-групп города: «Э-Х-О», «Ben's Birthday Party» и «Нежный барс». Начало в 18:00 (Литературная гостиная).

На разных площадках Герценки будут проводиться мастер-классы, презентации и викторины для детей и взрослых.

Напомним, всемирно известный писатель-романтик Александр Грин является уроженцем Вятской губернии. Писатель родился в 1880 году в городе Слободском. В 1906 году Грин начал писать. Действия его книг в основном происходили в вымышленной стране Гринландии. Среди таких произведений — феерия «Алые паруса», роман «Бегущая по волнам» и множество рассказов. На счету автора свыше 400 произведений.