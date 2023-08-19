В Кирове отремонтируют 30 дворов многоэтажек

В Кирове отремонтируют 30 дворов. Фото: пресс-служба администрации Кирова

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кирове отремонтируют 30 дворов многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день привели в порядок 15 дворов. На 12 объектах продолжается благоустройство. Большинство из них находятся в высокой степени готовности. В администрации подчеркнули, что работы ведутся по графику. Планируется, что благоустройство дворов завершится в сентябре.

В рамках федерального проекта в Кирове отремонтировали еще три пешеходные зоны. Речь идет об участках на улицах Мира, Риммы Юровской и Гражданской. Всего в городе планируют благоустроить 22 тротуара.