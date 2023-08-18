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НовостиОбщество18 августа 2023 13:40

На минстрой и мэрию Кирова завели дело из-за нерасселенных аварийных домов

Пострадать могли 1 422 человека
Петр МАКСИМОВ
Дома не расселены до сих пор. Фото: киров.рф

Дома не расселены до сих пор. Фото: киров.рф

Возбуждено уголовное дело из-за нарушения при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

По версии следствия, чиновники министерства строительства Кировской области и администрации Кирова использовали свои полномочия «из иной личной заинтересованности». Итогом стали тяжкие последствия: 1 422 человека долго живут в аварийных домах, что создает угрозу их здоровью и жизни.

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, - сообщают в Следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.