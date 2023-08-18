Два моста в Кировской области открыли после ремонта

Работы провели по нацпроекту БКД. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 18 августа, комиссия приняла в эксплуатацию два моста после ремонта.

Это конструкции в Унинском округе, ведущие через реки Лумпун и Пушкец. Оба моста - на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни, они связывают два округа с Кировом. Мосты ранее не ремонтировали почти 30 лет, они были в предаварийном состоянии.

Подрядчик укрепил опоры и пролеты, заменил изоляцию, сделал полотно и съезды, обновил асфальт и барьеры, сделал новые водоотводы.

В прошлом году по нацпроекту БКД регион ремонтировал 7 мостов, в нынешнем - уже 14, - уточняют в правительстве Кировской области.