В кировском лагере отдыхают сироты из ЛНР

Смена отдыха продлится до конца августа. Фото: kirovreg.ru

В детский оздоровительный лагерь имени Гагарина прибыла делегация из Луганской Народной Республики. Это ребята из детского дома, оставшиеся ранее без попечения родителей.

«Гагарин» уже не в первый раз принимает детей из новых регионов России. На этот раз это 15 школьников (7-14 лет). Путевки им обеспечили студенческие строительные отряды Кировской области.

Смена продлится до конца августа. После - экскурсия по Кирову с посещением музеев, - сообщают в правительстве региона.

На днях «Комсомолка» писала и о несанкционированном лагере, который был открыт на базе частного детского центра.