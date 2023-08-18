Мальков стерляди в Вятку выпустили в девятый раз за год

Мальки - способ компенсировать вред, наносимый природе предприятиями. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 18 августа, в Нововятском районе Кирова в реку Вятку выпустили рыбу. Это уже девятый в году выпуск мальков стерляди.

Цель - компенсировать вред, наносимый природе от деятельности предприятий. Место выпуска согласовали с Росрыболовством.

На этот раз в реку выпустили 44 тысячи рыбок. Всего же до конца года их будет 450 тысяч штук.

Мальков уже выпускали в Вятку близ Кирова, Котельнича, Вятских Полян, поселений в Советском районе.

В Кирове тем временем разбираются с причинами иссушения лип в самом центре города, у здания мэрии. И это уже точно не проблемы с почвой.