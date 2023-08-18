6 школ обещают достроить в Кирове за 1,5 года

В сумме должно появиться еще более 7 тысяч 700 школьных мест. Фото: kirovreg.ru

За 2023-2024 годы в Кирове должны появиться 6 школ, - пишут в правительстве региона.

Одну (на Пролетарской) уже сдали. Две (на Торфяной и Капитана Дорофеева) проектируют. На Мостовицкой стройка уже в процессе: возводят учебный корупс и бассейн, с начала 2024-го возьмутся за внутренние работы. На Рудницкого и в Шевелях пока лишь готовят площадки.

В сумме они дадут более 7 тысяч 700 школьных мест.

К слову, еще две школы проектируют для районов (Котельнича и Нолинска).

Правда, Москва считает, что по многим объектам у нас есть серьезные риски.

А региональные власти пока не знают, что делать со школами «Монолита» - о них и не упоминают.