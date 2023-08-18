Выставку по итогам Васнецовского пленэра открыли в Кирове

Художники работали в Кирове, Уржуме и Рябове. Фото: kirovreg.ru

В Вятском художественном музее открыли выставку по итогам очередного Всероссийского Васнецовского пленэра. Сам пленэр приурочили к 175-летию Виктора Васнецова

В зале выставлены работы народного художника России Михаила Полетаева, заслуженных художников России Валерия Мокрушина и Евгения Фетисова, а также еще 7 опытных живописцев. Полетаев также получил премию правительства Кировской области.

Художники две недели работали на улицах в Кирове, Уржуме, селе Рябове. Лучшие произведения уйдут в собрание музея.