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НовостиЗвезды18 августа 2023 5:35

Выставку по итогам Васнецовского пленэра открыли в Кирове

Лучшие картины уйдут в собрание музея
Петр МАКСИМОВ
Художники работали в Кирове, Уржуме и Рябове. Фото: kirovreg.ru

Художники работали в Кирове, Уржуме и Рябове. Фото: kirovreg.ru

В Вятском художественном музее открыли выставку по итогам очередного Всероссийского Васнецовского пленэра. Сам пленэр приурочили к 175-летию Виктора Васнецова

В зале выставлены работы народного художника России Михаила Полетаева, заслуженных художников России Валерия Мокрушина и Евгения Фетисова, а также еще 7 опытных живописцев. Полетаев также получил премию правительства Кировской области.

Художники две недели работали на улицах в Кирове, Уржуме, селе Рябове. Лучшие произведения уйдут в собрание музея.