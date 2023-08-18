Кировчане сняли фильм для глухих об исчезнувших храмах

Глухие ведущие впервые работали с режиссером. Фото: ютуб / медиацентр «Елена»
В Кирове сняли фильм для глухих «Исчезнувшие храмы Вятки». Над ним работала команда медиацентра «Елена», - пишут в Вятской епархии.
Глухие ведущие впервые работали с режиссером и съемочной группой. Подобных проектов в России практически нет, а значит, весь опыт им придется набирать самостоятельно.
Медиацентр и далее будет делать подобные проекты. Его поддержал Фонд президентских грантов.
Увидеть фильм «Исчезнувшие храмы Вятки» можно здесь.