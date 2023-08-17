Ремонт школ заканчивают в Котельничском районе

У школы в Светлом частично восстанавливают фасад. Фото: kirovreg.ru

10,4 миллиона рублей выделили на ремонт школ в Котельничском районе.

В спицынской школе (Ленинская Искра) ремонтировали систему отопления. Эти работы напрашивались уже давно. Комиссия уже признала учреждение готовым к началу учебного года.

В Отворской школе (Светлый) работы почти завершены. Здесь капитально ремонтировали кровлю и часть фасада. Объект готов на 90%, завершить ремонт обещают к началу учебного года.

Всего, по данным регионального правительства, в нынешнем году в порядок приводят 429 образовательных организаций. Тратят на это 676 миллионов рублей из казны.