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НовостиНедвижимость17 августа 2023 16:01

Ремонт школ заканчивают в Котельничском районе

Один объект принят, другой готовят к 1 сентября
Петр МАКСИМОВ
У школы в Светлом частично восстанавливают фасад. Фото: kirovreg.ru

У школы в Светлом частично восстанавливают фасад. Фото: kirovreg.ru

10,4 миллиона рублей выделили на ремонт школ в Котельничском районе.

В спицынской школе (Ленинская Искра) ремонтировали систему отопления. Эти работы напрашивались уже давно. Комиссия уже признала учреждение готовым к началу учебного года.

В Отворской школе (Светлый) работы почти завершены. Здесь капитально ремонтировали кровлю и часть фасада. Объект готов на 90%, завершить ремонт обещают к началу учебного года.

Всего, по данным регионального правительства, в нынешнем году в порядок приводят 429 образовательных организаций. Тратят на это 676 миллионов рублей из казны.