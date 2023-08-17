Молодые кировские мамы могут получить по 100 тысяч на свое дело

Победительницы получат гранты. Фото: kirovreg.ru

Кировчанки до 6 сентября могут представить свои проекты для участия в федеральной программе «Мама-предприниматель». Подать заявку можно на сайте.

Проект помогает открыть свое дело. Участвовать могут жительницы Кировской области в декретном отпуске или с детьми младше 18 лет, в том числе приемные мамы, усыновители, опекуны. 26 девушек уже подали заявки, - сообщает правительство региона.

Программу реализуют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Региональный обучающий курс для мам-предпринимательниц откроют 18 сентября. За 5 дней проведут несколько тренингов и конкурс бизнес-проектов. Победительницы получат гранты по 100 тысяч рублей. Участие бесплатное, можно без опыта.