Микрорайон в Кирове, на Беговой, застроят по новому «зеленому» стандарту

Застройщик должен оборудовать парковки вне дворов, а также множество зон отдыха. Фото: kirovreg.ru

На улице Беговой в Нововятске построят новый жилой микрорайон. Сделают это по механизму комплексного развития территории (КРТ).

Как ранее сообщала «Комсомолка», участок взяли у деревни Шутовщина. Начальная цена права «взять» КРТ - 2,66 миллиона рублей. Потенциал площадки - ввод 85 тысяч квадратов жилья. Заявки принимают до 11 сентября, сам аукцион будет 15 сентября. Застройщик должен будет ввести не только жилые дома, но и современную инфраструктуру, включая школу и детский сад.

Дома, кстати, не должны быть высотными. Важен «зеленый стандарт» - обустройство зон отдыха, парковок за пределами дворов, спортивных и детских площадок.

По словам зампреда правительства Кировской области Жердева, в регионе заключено 26 договоров КРТ. По ним 94 гектара земли отдают под застройку 600 тысяч квадратных метров жилья.

Как рассказал представитель АО ДОМ.РФ Сарокваша, сейчас в России КРТ стала самым эффективным инструментом «перезагрузки» земель.