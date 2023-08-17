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НовостиАвто17 августа 2023 13:38

703 километра дорожной разметки нанесут в Кировской области

Разметку обновят на Южном обходе Кирова, на подъезде к Победилову и других участках
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подрядчик использует эмаль, термопластик и холодный пластик. Фото: kirovreg.ru

Подрядчик использует эмаль, термопластик и холодный пластик. Фото: kirovreg.ru

На дороги опорной сети Кировской области наносят разметку. Ее обновят на участках общей протяженностью в 703 километра, - сообщают в региональном министерстве транспорта.

Подрядчик - «Вятавтодор». Бригады используют эмаль, термопластик и холодный пластик.

Список дорог, где нанесут разметку:

- Южный обход Кирова;

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны;

- Киров - Стрижи - Оричи;

- Киров - Советск - Яранск (с подъездом к Яранску);

- Киров - Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии;

- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области;

- Вятские Поляны Сосновка;

- подъезд к аэропорту «Победилово».