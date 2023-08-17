703 километра дорожной разметки нанесут в Кировской области

Подрядчик использует эмаль, термопластик и холодный пластик. Фото: kirovreg.ru
На дороги опорной сети Кировской области наносят разметку. Ее обновят на участках общей протяженностью в 703 километра, - сообщают в региональном министерстве транспорта.
Подрядчик - «Вятавтодор». Бригады используют эмаль, термопластик и холодный пластик.
Список дорог, где нанесут разметку:
- Южный обход Кирова;
- Киров - Малмыж - Вятские Поляны;
- Киров - Стрижи - Оричи;
- Киров - Советск - Яранск (с подъездом к Яранску);
- Киров - Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии;
- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области;
- Вятские Поляны Сосновка;
- подъезд к аэропорту «Победилово».