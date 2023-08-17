В Малмыже многолетнюю свалку рекультивируют до 1 ноября

На рекультивацию свалки выделено 98 миллионов рублей. Фото: kirovreg.ru

В Малмыже продолжается рекультивация свалки. О ходе работ рассказали в областном правительстве.

На данный момент подрядчик закончил укладку газодренажного слоя из щебня и первого слоя защитного экрана из геотекстиля. Ему также предстоит обустроить дренажную систему для сбора фильтрата по периметру объекта. Это позволит предотвратить попадание атмосферных осадков в тело свалки и уменьшить объем образования фильтрата. Его дальнейший сбор и вывоз исключит загрязнение прилегающей территории.

Напомним, свалку в Малмыже использовали с 1990 по 2013 год. За эти годы на ней накопилась 81 тысяча кубометров мусора. На ликвидацию направили 98 миллионов рублей. В результате рекультивации площадь, занятая отходами, уменьшится с 4,7 до 2 га. К 1 ноябрю работы планируется завершить.