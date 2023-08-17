В Оричевском районе погиб мужчина, спасенный из горящего дома

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов села Адышево. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области пожар унес жизнь человека. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Трагедия произошла в Оричевском районе 16 августа. Около 7 утра в одном из жилых домов села Адышево вспыхнул пожар. На месте происшествия спасатели обнаружили хозяина дома - мужчина был еще жив. К сожалению, он скончался во время реанимационных мероприятий, несмотря на все старания врачей.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Как предполагает ведомство, пожар разгорелся из-за самого мужчины: он неосторожно обращался с огнем при курении, будучи при этом нетрезвым. Сейчас все обстоятельства выясняются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы также сообщали, что кировчанам ограничили доступ в леса из-за опасности пожаров.