В 2023 году в Кировской области на треть вырос объем строительных работ

В сфере строительства в Кировской области произошел существенный подъем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Исследование составили эксперты Кировстата. По их данным, в январе-июне текущего года объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

В действие ввели 1647 зданий различного назначения, их общая площадь составила 363,5 тыс. кв. метров. При этом доля жилых зданий от общего объема - 96,1%. Наибольший ввод жилплощади зафиксировали в Кирове.

В целом рост зафиксировали во всех отраслях экономики региона: в промышленности и сельском хозяйстве, в сфере транспортных перевозок, в розничной торговле и общественном питании. Но именно в строительстве произошел наиболее существенный подъем.

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