В Кирове обновят столетний памятник борцам революции

Памятник установили примерно в 1919 году. Фото: киров.рф

В Кирове обновят столетний памятник в память о погибших борцах революции. Подробности сообщили в горадминистрации.

У обелиска рядом с домом №24 по Романа Ердякова пройдет субботник по уборке территории. Он состоится 19 августа в 09.00. Сотрудники теруправления Октябрьского района вместе с активистами приберут мемориальную зону, а в дальнейшем планируется ее полное обновление.

Отметим, что памятник относится к объектам культурного наследия и установлен, по некоторым данным, еще в 1919 году. Обелиск долгое время был бесхозным, и лишь летом 2023 года его приняли на баланс теруправления.

Как территория, так и сам памятник требуют ремонта. Для начала необходимо запросить информацию об объекте культурного наследия в государственном архиве, а после будет решаться вопрос по составлению проектно-сметной документации и ее реализации.