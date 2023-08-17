Пьяный кировчанин попытался подкупить инспектора ДПС

На кировчанина завели уголовное дело, ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На кировчанина завели дело за попытку дать взятку автоинспектору. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Инцидент произошел в Верхошижемском районе. Инспектор ДПС остановил ВАЗ-21140, за рулем которого сидел явно пьяный водитель. Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола, но тот не дался: протянул пять тысяч рублей и попросил этого не делать.

Автоинспектор предупредил о последствиях дачи взятки, но водитель лишь повторил просьбу, положив купюру на крышу автомобиля. Правоохранитель в ответ на это сообщил о взяточнике в дежурную часть.

На кировчанина завели уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.