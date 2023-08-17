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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:47

Пьяный кировчанин попытался подкупить инспектора ДПС

На кировчанина завели уголовное дело за попытку дачи взятки инспектору ДПС
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На кировчанина завели уголовное дело, ведется расследование.

На кировчанина завели уголовное дело, ведется расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На кировчанина завели дело за попытку дать взятку автоинспектору. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Инцидент произошел в Верхошижемском районе. Инспектор ДПС остановил ВАЗ-21140, за рулем которого сидел явно пьяный водитель. Мужчине предложили пройти в служебный автомобиль для составления протокола, но тот не дался: протянул пять тысяч рублей и попросил этого не делать.

Автоинспектор предупредил о последствиях дачи взятки, но водитель лишь повторил просьбу, положив купюру на крышу автомобиля. Правоохранитель в ответ на это сообщил о взяточнике в дежурную часть.

На кировчанина завели уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.