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НовостиОбщество17 августа 2023 9:37

В селе Русское появилась многофункциональная спортплощадка

На территории установили оборудование для игр в футбол, волейбол и баскетбол
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Совсем недавно состоялось торжественное открытие площадки. Фото: киров.рф

Совсем недавно состоялось торжественное открытие площадки. Фото: киров.рф

В селе Русское открыли многофункциональную спортплощадку. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы провели в рамках реализации проекта «Территория здоровья», реализованного на грантовые средства конкурса «Город добрых соседей». Кировские предприятия оказали спонсорскую поддержку, а местные жители предоставили спецтехнику и стройматериалы.

На территории появились баскетбольные кольца, стойки с сеткой для игры в волейбол, футбольные ворота. Рабочие сделали песчаное покрытие и надежное ограждение. В дальнейшем планируется установить уличные фонари и уложить резиновое покрытие с бордюрами по периметру.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове монтируют две «умные» спортплощадки.