В селе Русское появилась многофункциональная спортплощадка

Совсем недавно состоялось торжественное открытие площадки. Фото: киров.рф

В селе Русское открыли многофункциональную спортплощадку. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы провели в рамках реализации проекта «Территория здоровья», реализованного на грантовые средства конкурса «Город добрых соседей». Кировские предприятия оказали спонсорскую поддержку, а местные жители предоставили спецтехнику и стройматериалы.

На территории появились баскетбольные кольца, стойки с сеткой для игры в волейбол, футбольные ворота. Рабочие сделали песчаное покрытие и надежное ограждение. В дальнейшем планируется установить уличные фонари и уложить резиновое покрытие с бордюрами по периметру.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове монтируют две «умные» спортплощадки.