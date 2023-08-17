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НовостиОбщество17 августа 2023 8:36

В Кировской области границы лесничеств внесли в ЕГРН

Работу завершили в августе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Территория лесного фонда Кировской области составляет более восьми миллионов гектаров.

Территория лесного фонда Кировской области составляет более восьми миллионов гектаров.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кировской области границы всех лесничеств внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работу по постановке и определению границ закончили в августе. Это позволит определить подведомственность территории, а также выявить факты захвата участков лесного фонда. Отметим, что лесной фонд Кировской области насчитывает более восьми миллионов гектаров.

Всего в регионе насчитывается 39 лесничеств, причем границы многих из них пересекаются с участками других категорий. В ходе анализа специалисты выявили порядка 15444 таких пересечений, и по 1492 земельным участкам имеются основания для оспаривания прав в судебном порядке. Информацию о них направили в Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.