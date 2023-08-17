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НовостиПроисшествия17 августа 2023 8:26

Кировчанину дали условку и запретили пользоваться интернетом за призывы к экстремизму

В Кирове мужчина получил условное наказание за призывы к экстремизму
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях состоялся суд, где кировчанина признали виновным и вынесли приговор.

На днях состоялся суд, где кировчанина признали виновным и вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанину дали «условку» за призывы к экстремизму. Подробности сообщили в региональном УФСБ.

Как установили сотрудники ведомства, один из жителей Кирова искал в интернете видеоролики, содержащие призывы к экстремистской деятельности, а также сам занимался вербовкой других горожан. На него завели уголовные дела по нескольким статьям: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельностит» и «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества».

Ленинский районный суд признал кировчанина виновным. Однако реального срока он так и не получил. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, на протяжении целого года мужчине запрещено пользоваться интернетом.