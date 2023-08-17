В Кирове сносят самовольные постройки

Участки на месте снесенных построек засыпают почвой и засевают травой. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, незаконные постройки выявили практически во всех районах города. Так, в Октябрьском районе они расположены на улицах Кольцова, Монтажников, Зеленой (у дома № 19 в Садаковском). В ближайшее время их также снесут.

В Первомайском и Нововятском районах готовятся контракты на снос строений. В Ленинском теруправлении упор в текущем году сделан на уборку опасных и пришедших в негодность элементов игровых площадок.

Некоторые из строений уже убрали. Так, у дома №64к2 по Дзержинского и в районе дома №2 в слободе Шоломовской снесли самовольно возведенные гаражи. Подрядчик разобрал сами постройки, фундаменты и вывез мусор. Оставшиеся ямы засыпали землей и засеяли травой.