Жители двух районов Кирова останутся без воды 17 августа

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В четверг кировчане останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» предупреждает о плановых отключениях 17 августа.
Параметры подачи ресурса изменят из-за ремонтных работ на сетях по следующим адресам:
Ленинский район
С 00.00 до 17.00 (для работ сторонних организаций)
- Орловская, 7А, 7Г, 7Б.
С 09.00 до 16.00
- Красноармейская, 33, 42/3, 29;
- Володарского, 167, 169;
- Карла Маркса, 112.
Октябрьский район
С 05.00 до 15.00
- Добролюбова, 1.
С 00.00 до 00.00 18 августа
- поселок Сосновый, Новая, 5, 7, 9.
С 09.00 до 18.00
- Мельникова, 19, 21, 23, 17, 15, 13, 10, 11, 8, 9,7, 5, 3;
- Возрождения, 1, 4.
С 09.00 до 20.00 (для работ сторонних организаций)
- Горбуновой, 26;
- Захватаева, 21А, 23;
- Преображенская, 103.
Лянгасово
С 09.00 до 19.00
- Восточная, 9/1, 9/2.
Узнать место подвоза воды можно здесь.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.