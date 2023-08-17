Жители двух районов Кирова останутся без воды 17 августа

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг кировчане останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» предупреждает о плановых отключениях 17 августа.

Параметры подачи ресурса изменят из-за ремонтных работ на сетях по следующим адресам:

Ленинский район

С 00.00 до 17.00 (для работ сторонних организаций)

- Орловская, 7А, 7Г, 7Б.

С 09.00 до 16.00

- Красноармейская, 33, 42/3, 29;

- Володарского, 167, 169;

- Карла Маркса, 112.

Октябрьский район

С 05.00 до 15.00

- Добролюбова, 1.

С 00.00 до 00.00 18 августа

- поселок Сосновый, Новая, 5, 7, 9.

С 09.00 до 18.00

- Мельникова, 19, 21, 23, 17, 15, 13, 10, 11, 8, 9,7, 5, 3;

- Возрождения, 1, 4.

С 09.00 до 20.00 (для работ сторонних организаций)

- Горбуновой, 26;

- Захватаева, 21А, 23;

- Преображенская, 103.

Лянгасово

С 09.00 до 19.00

- Восточная, 9/1, 9/2.

Узнать место подвоза воды можно здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.