Вышитую карту Кировской области везут на всероссийский конкурс

Карта состоит из 39 кусочков - по количеству районов и округов. Фото: kirovreg.ru

В Чебоксарах (Чувашия) открывается конкурс «Вышитая Россия», на который заявлены представители 70 регионов страны.

Фабрика вышивки «Вятские узоры» представит вышитую карту Кировской области. Мастерицы сделали уникальное полотно с традиционными и национальными узорами разных районов.

Размер карты - 174 на 218 сантиметров. В ней 39 кусочков (по количеству районов и округов) с техникой вышивки от русских, чувашей, удмуртов, марийцев, татар, коми и пр. А в центре - герб региона, - сообщают в правительстве Кировской области.

Карту посвятили грядущему 650-летнему юбилею города Кирова.