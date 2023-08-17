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НовостиПроисшествия17 августа 2023 5:00

Яйца и меланж с «гриппозной» птицефабрики привезли в Киров, но не использовали

5 тонн продуктов с фабрики, где выявили птичий грипп, изымут в Кировской области
Петр МАКСИМОВ
Массовый падеж кур-несушек зафиксирован в Башкирии

Массовый падеж кур-несушек зафиксирован в Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях на птицефабрике «Башкирская» произошел массовый падеж кур-несушек. После экспертиз подтвердили: это высокопатогенный птичий грипп.

Продукцию с фабрики успели передать ООО «Снабжающая компания», работающему в Кирове. Это была партия яичного меланжа весом более 5 тонн. Продукт купили три кондитерских производства.

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю направило этим компаниям письма с советом изолированно хранить всю продукцию от птицефабрики «Башкирская», выпущенной с 30 июля. Позднее ее отзовут для утилизации.

4 тысячи яиц с той же фабрики успели выкупить розничные магазины Вятскополянского района. Их тоже успели снять с прилавков, и тоже должны направить на утилизацию.