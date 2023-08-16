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НовостиОбщество16 августа 2023 17:06

Ежовское озеро хотят расчистить не за бюджетные деньги

Уже готовят заявку в Росводресурсы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Этот комплекс - памятник природы. Фото: kirovreg.ru

Этот комплекс - памятник природы. Фото: kirovreg.ru

Минохраны окружающей среды Кировской области готовит заявку в Росводресурсы на финансирование расчистки озера Ежово.

Ежовский озерно-родниковый комплекс - памятник природы регионального значения. Он захламлен мусором, само озеро зарастает, родники труднодоступны и почти не благоустроены.

Весной здесь прошел субботник, плюсом активисты выиграли грант на приведение в порядок моста.

Позднее провели съемку с квадрокоптера, замерили донные отложения и глубины, взяли пробы воды для химического анализа.