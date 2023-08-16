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НовостиОбщество16 августа 2023 12:40

6 скамеек с подсветкой и зарядками за 1 200 000 рублей установят в Кирове

Большую часть суммы горожане уже собрали
Петр МАКСИМОВ
Лавочки уже начали делать. Фото: vk.com/public221237852

Лавочки уже начали делать. Фото: vk.com/public221237852

На набережной Грина, у бывшей Феодоровской церкви, появятся 6 инновационных лавочек.

Все скамейки будут закругленные, с меняющейся подсветкой и зарядными устройствами. Возможно, часть из них установят в Гагаринском парке, но основная точка - набережная.

На 6 лавочек нужно около 1 миллиона 200 тысяч рублей, - сообщают активисты сообщества «Сансара». Деньги собирают сами кировчане. На сегодня в копилке проекта уже есть миллион рублей. И лавочки уже начали делать.

Скамейки передадут на баланс города: следить за их состоянием будут теруправления.

Параллельно власти монтируют две «умные» спортплощадки в черте города.