В Кировской области планируют обучить около тысячи медицинских специалистов

Специалистов готовят как в Кирове, так и в районах региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас в районах открываются филиалы медколледжа. Власти планируют прийти к цифре более 700 обучающихся в медколледже и порядка 150-170 - в колледжах системы образования. Скоро в учреждениях пройдет первый выпуск.

На данный момент подготовка кадров со средним медицинским образованием ведется в Кирове, филиалах Кировского медицинского колледжа в Уржуме, Котельниче и Омутнинске. В Советске, Лузе, Зуевке, Яранске, Вятских Полянах, Санчурске и Слободском обучение ведут на базе профессиональных образовательных организаций.

Так, в 2023 году из Кировского медицинского колледжа и его филиалов выпустились порядка 400 человек. Кроме того, в сентябре филиал медицинского колледжа в Советске примет первых учеников.

Стоит отметить, что количество выпускников медвуза в Кирове ежегодно увеличивается. В 2015 году их число составляло 463, а в 2022 году - 695. Помимо этого, за последние три года количество абитуриентов, заключивших договор о целевом обучении, выросло более чем на 30%.