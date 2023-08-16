Ущерб на 1,5 миллиона: в Унинском районе возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы

На предприятии произошел прорыв земляной дамбы, отчего стоки выплеснулись на землю и попали в реку. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Унинском районе возбудили уголовное дело из-за гибели рыбы. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Как выяснилось, в июне 2023 года на одном из районных сельскохозяйственных предприятий произошел прорыв земляной дамбы. В результате отходы производства попали на земли, а дальше - в реку Коса на территории Унинского, Фаленского и Зуевского районов. Произошла массовая гибель рыбы и раков, живших в водоеме и его притоках. Общая сумма причиненного ущерба превысила полтора миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при ведении сельскохозяйственных работ». Сейчас ведется расследование. Его ход контролирует прокуратура.