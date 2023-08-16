16 августа участники Васнецовского пленэра проведут мастер-класс для кировчан

Мероприятие пройдет на Театральной площади. Фото: vk.com/kirov.artmuzeum

В Кирове художники проведут бесплатный мастер-класс. Подробности сообщили в официальной группе юбилея города в соцсетях.

Мероприятие состоится на Театральной площади сегодня, 16 августа, в 15.00. Мастер-класс дадут художники-участники XVIII Всероссийского Васнецовского пленэра. Участие будет бесплатным по регистрации в сообщениях официального сообщества музея ВКонтакте.

- Художественный процесс создания произведений будет транслироваться на большом экране и сопровождаться комментариями художника Евгения Фетисова, - рассказали организаторы.

С собой необходимо принести акварель или гуашь, кисти, простой карандаш, ластик, бумага формата А3, планшет под лист бумаги.