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НовостиОбщество16 августа 2023 9:35

«Особенно страшно ночью»: кировчане жалуются на опасный пешеходный переход в Заповедном

Кировчане пожаловались на опасный пешеходный переход в микрорайоне Заповедный
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане боятся ходить по этому переходу - машины почти не тормозят перед зеброй. Фото: ОНФ Кировской области

Кировчане боятся ходить по этому переходу - машины почти не тормозят перед зеброй. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове жители опасаются переходить дорогу по опасному переходу. О проблеме рассказали активисты ОНФ.

Речь идет о переходе на перекрестке улиц Заповедной и Проезжей. Оживленный участок, четыре полосы движения, частое несоблюдение водителями ПДД и отсутствие регулировщика заставляют жителей микрорайона Заповедный опасаться за свою жизнь. По их словам, автомобилисты здесь не успевают притормозить перед «зеброй».

Так, например, женщина переходила дорогу с коляской, и прямо перед ними пронеслась машина. Такое происходит регулярно. Ситуацию еще больше усугубляет отсутствие уличного освещения, и ночью этот переход становится еще опаснее.

Жильцы обращались в ГИБДД, и на перекрестке установили камеры, но легче от этого не стало. Тогда люди обратились к активистам, которые направили два заявления - в Госавтоинспекцию и в прокуратуру.