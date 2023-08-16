Кировская фабрика обуви нарастила производство в 106 раз за время работы

Предприятие входит в топ-5 крупнейших производителей страны в двух сегментах. Фото: kirovreg.ru

Кировская обувная фабрика увеличила производство более чем в сто раз. Подробности рассказали в областном правительстве.

Речь идет о фабрике «Лель», производящей обувь из натуральной кожи. Предприятие входит в топ-5 крупнейших производителей страны в сегментах обуви для детей и специального назначения. За 25 лет оно нарастило объемы выпускаемой продукции в 106 раз.

На заводе работают две производственные линии. Сотрудники используют качественные материалы и применяют передовые технологии. Ежегодно появляется более 50 наименований новых моделей, а обувь с фабрики поставляется во все регионы России, страны Таможенного Союза и Монголию.

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