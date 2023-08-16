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НовостиОбщество16 августа 2023 8:25

В Оричевской ЦРБ женщине отказали в выдаче льготного лекарства

После проверки главврачу внесли представление
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Женщина также жаловалась на некорректное поведение терапевта.

Женщина также жаловалась на некорректное поведение терапевта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Оричевском районе оштрафовали врача - за некорректное поведение и отказ выдавать лекарства. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел весной 2023 года. Как удалось установить, в марте и апреле 2023 года местная жительница дважды подавала главврачу Оричевской ЦРБ жалобу. Она касалась необеспечения льготным лекарством. Кроме того, в жалобе фигурировало «некорректное» поведение врача-терапевта. При этом обращение рассмотрели лишь формально, четкого ответа женщина не получила.

В результате проведенной проверки прокуратура привлекла руководителя больницы к административной ответственности.

- Должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа. Помимо этого, прокурор Оричевского района внес главному врачу представление, - сообщили в пресс-службе ведомства.